Tornano a salire le preoccupazioni dei cittadini, ed è chiaro che il momento particolare che stiamo vivendo non aiuta. Il periodo non è esattamente quello migliore e la mente tende forse troppo spesso a concentrarsi soprattutto sulle difficoltà, relative al presente e all’immediato futuro.

Va però aggiunto che questo periodo forzato di quarantena ha permesso agli italiani di riscoprire ancora una volta il valore della famiglia. Non a caso, proprio la famiglia spicca in cima alla classifica dei cittadini, per quanto concerne le cose più importanti da curare. Occorre dunque approfondire il tema scoprendo alcuni dati, e facendo una riflessione sul ruolo della famiglia per il benessere degli italiani.

Crescono le preoccupazioni: i numeri dei sondaggi

Una recente ricerca condotta da Nielsen ha certificato la crescita delle preoccupazioni degli italiani, salita comunque di pochi punti percentuali (72% contro il 69% dei tempi prima dell’emergenza sanitaria). Si tratta chiaramente di una notizia molto positiva, che testimonia la comprensibile ansia dei cittadini, ma anche l’innata voglia di sperare in un futuro migliore. Ovviamente le percentuali cambiano in base alle regioni, ed è chiaro che la situazione in Lombardia è molto diversa da quella che – ad esempio – si trova al Sud e in varie regioni del Centro.

Occorre poi mettere a confronto i dati tricolori con quelli degli altri paesi, come la Spagna, dove il tasso di preoccupazione è di molto superiore (79%). La percentuale è lievemente più bassa in Gran Bretagna (70%), mentre in Francia si scende nientemeno che al 65%. Volendo fare una sintesi, si capisce che molte persone sia in Italia che all’estero reputano il peggio oramai alle spalle, convinti quindi di una risalita nelle prossime settimane.

L’importanza della famiglia per gli italiani

La famiglia al primo posto, senza se e senza ma. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IPSOS, secondo cui gli italiani reputano le relazioni familiari la cosa più importante della propria vita. Al secondo posto si colloca invece la salute, che diventa primaria soltanto per il 29% del campione degli intervistati. Le altre posizioni spettano invece al benessere psicologico, alle amicizie, ai rapporti sentimentali e al lavoro.

Proprio a testimonianza dell’importanza della famiglia, oggi molti italiani scelgono una assicurazione per la famiglia, come quella proposta da Groupama ad esempio, per prevenire eventuali imprevisti e mettere al sicuro i propri cari. Infine, è utile sottolineare che le attenzioni nei confronti del nucleo familiare nel nostro Paese scendono in relazione all’età: nello specifico, sono le persone più giovani che oggi mettono al primo posto la famiglia. Con il crescere dell’età, tende infatti a salire l’importanza data a un elemento come la salute, per ovvie ragioni di

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.