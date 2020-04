Nell’ambito delle misure adottate per contrastare l’emergenza coronavirus, nella giornata di ieri gli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, unitamente ai poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari e del IX Reparto Volo, hanno effettuato controlli a tappeto sulle arterie nevralgiche che collegano la città di Bari alla provincia.

All’altezza di Torre a Mare, dopo aver interdetto un tratto della strada statale, i poliziotti hanno fatto incanalare i veicoli in transito in un’area dove sono stati effettuati i controlli di polizia e sono state controllate le autocertificazioni.

Gli automobilisti che non hanno fornito valide motivazioni che gli consentissero di circolare sono stati sanzionati. I controlli saranno intensificati in vista delle prossime festività e saranno regolarmente effettuati su tutto il territorio di Bari e provincia. (video in basso)

