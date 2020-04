Nella scorsa notte, nel quartiere Poggiofranco di Bari, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura hanno arrestato in flagranza un pregiudicato barese 31enne mentre perpetrava un furto all’interno di un bar.

Approfittando della tarda ora e dello scarso passaggio di persone dovuto ai limiti imposti dalle prescrizioni relative al contagio da Covid 19, nella scorsa notte, un pregiudicato barese 31enne, è stato colto dagli agenti della Volante di Zona mentre derubava quanto possibile all’interno di un Bar in Via Mauro Amoruso.

Dopo aver forzato la serranda del locale ed aver creato un varco di accesso tra vetrata e serranda, il giovane criminale è riuscito ad entrare nell’esercizio commerciale ed arraffare quanto c’era nel registratore di cassa; i poliziotti della volante di passaggio, durante il controllo del territorio, hanno immediatamente notato dall’esterno l’anomalia nella serranda e hanno effettuato un controllo, scorgendo quindi all’interno il malvivente in azione.

Il tentativo di fuga del 31enne dallo stesso varco da cui era entrato è stato presto vanificato dagli agenti che lo hanno bloccato e presto rinvenuto quanto sottratto all’interno, lo hanno quindi tratto in arresto per furto aggravato e sanzionato per la violazione imposta dal DPCM relativo al lockdown.

Il 31enne è stato messo a disposizione dell’autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.