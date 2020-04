La Prefettura di Bari ha pubblicato un avviso di ricerca di mercato per «individuare aree o strutture ricettive anche alberghiere da adibire a temporanei alloggi per i migranti che giungessero sul territorio della Città metropolitana di Bari in modo autonomo, per il periodo di sorveglianza sanitaria da svolgersi in raccordo con Regione Puglia e Asl».

«Ai migranti alloggiati, per il tempo della sorveglianza sanitaria, verrebbe assicurato – precisa la Prefettura – anche il trattamento di vitto e i servizi eventualmente necessari per le persone soccorse, a spese del Ministero dell’Interno», fino ad un massimo di 26,35 euro pro capite al giorno. Le proposte pervenute «verranno esaminate dalla Prefettura di Bari sulla base dell’idoneità delle strutture e della proposta di accoglienza alle attuali condizioni di emergenza sanitaria»

