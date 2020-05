In relazione alla liquidazione del contributo alloggiativo 2019 (competenza 2018) in favore dei cittadini, beneficiari di importi superiori ai 1.000 euro, che non abbiano indicato un IBAN valido né all’atto della domanda né nella fase suppletoria successiva, l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola rende noto che è cambiato il quadro previsto per i pagamenti.

L’ordinanza n. 669 del 24.04.2020 della Presidenza del consiglio dei ministri, infatti, ha autorizzato gli sportelli bancari ad effettuare il pagamento in contanti per importi fino a 3.000 euro, circostanza che ha consentito all’amministrazione comunale di rimodulare il piano inizialmente predisposto.

“Avevamo chiesto e ottenuto la collaborazione di Poste italiane per consegnare, a partire dal 4 maggio, una carta ricaricabile direttamente a casa dei beneficiari di importi superiori ai 1.000 euro per ovviare al divieto contenuto nel DL n. 138/2011 – commenta Vito Lacoppola -. Questa soluzione, che comportava la necessità, per i cittadini interessati, di recarsi presso un qualsiasi ufficio postale per attivare la carta , aveva suscitato diverse proteste, tanto da parte dei beneficiari quanto dei sindacati degli inquilini Sunia, SICet, UNIAT e ASSOCASA. Quest’ultimi, in particolare, avevano chiesto all’amministrazione di impegnarsi in tutti i modi perché i pagamenti avvenissero presso gli sportelli della banca tesoriera al fine di evitare possibili assembramenti alla posta e ovviare ai tempi delle procedure di attivazione. Oggi, a seguito di un’interlocuzione serrata con tutti i soggetti coinvolti, siamo in grado di offrire un nuovo scenario per procedere alla liquidazione di quanto dovuto direttamente presso gli sportelli di Unicredit. Parliamo di circa 1.000 persone che a partire da giovedì 7 maggio, potranno ritirare quanto spettante secondo un calendario stilato per ordine alfabetico. Ringrazio comunque Poste Italiane che si era resa disponibile a supportare l’amministrazione comunale in questa circostanza. Quanto ai beneficiari che avevano indicato l’IBAN e a quanti erano destinatari di contributi inferiori ai 1.000 euro, quasi 2.000 cittadini baresi hanno già ricevuto il contributo alloggiativo, che quest’anno è particolarmente cospicuo”.

Nelle giornate del 7 e dell’8 maggio (dalle ore 8.30 alle 15.45), e poi da lunedì 11 maggio a venerdì 15 maggio (dalle ore 8.30 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 15.45), presso le filiali Unicredit di via Amendola 118, via Giovanni XXIII 38, viale Magna Grecia 45 e via Bruno Buozzi, 96, i cittadini interessati destinatari di importi superiori ai 1.000 euro potranno riscuotere il contributo alloggiativo purché muniti di documento identità e codice fiscale presso i tre sportelli UNICREDIT indicati, come di seguito specificato:

Giovedì 7 maggio

Filiale di via Amendola 118

Da Abate a AL 8.30-15.45

Venerdì 8 maggio

Filiale via Amendola 118 8.30-15.45

Da Am ad AZ

Lunedì 11 maggio

Filiale via Giovanni XXIII 38

Da BA a Bellomo 8.30-1130

Da Belm a BU 11.30-13.15 e 14.30-1545

Filiale viale Magna Grecia 45

Da BZ a CAN 8.30-11.30

Da Can a Cassano 11.30- 13.15 e 14.30-15.45

Filiale via B. Buozzi 96

Da Cassb a CEA 8.30-11

DA CEB a CIZ 11-13

Da CL a DANIELE 14.30-15.45

Martedì 12 maggio

Filiale via Giovanni XXIII 38

Da D’Asta a De F 8.30-11

Da De G a DE Z 11-13.15

DA DF a Di Marzo 14.30-15.45

Filiale via Magna Grecia 45

Da Di Mola a FAC 8.30-11

Da FAD A FAS 11-1315

Da FAT a Garofalo 14.30-15.45

Filiale Di via Buozzi 96

Da GE A GL 8.30-11

Da GM a GRE 11-13.15

GRF A Ladisa 14.30-15.45

Mercoledì 13 maggio

Filiale via Giovanni XXIII 38

Da LAE a LID 8.30-11

Da LIE a LN 11-13.15

DA LO a LUiSI 14.30-15.45

Filiale viale Magna Grecia 45

DA LUL a MAD 8.30-11

Da MAE a MD 11-13.15

Da ME a Minunno 14.30-15.45

Filiale via Buozzi 96

Da MIR a Naz 8.30-11

Da Ne a NIZ 11-13.15

Da NL a Patruno 14.30-15.45

Giovedì 14 maggio

Filiale via Giovanni XXIII 38

Da PAU a RAB 8.30-11

Da RaC a RI 11-13.15

Da RL a Sabatini 14.30-15.45

Filiale via Magna Grecia 45

Da Saj a Sce 8.30-11

Da Scf a SE 11-13. 15

Da Sf a Spadavecchia 14.30-15.45

Filiale via Buozzi 96

Da Spadone a TE 8.30-11

Da Tf a TZ 11-13.15

Da U a VOE 14.30-15.45

Venerdì 15 maggio

Filiale via Giovanni XXIII 38

Da VOF a Zonno 8.30-13.15

Si ricorda che quest’anno l’importo complessivo del finanziamento, grazie al contributo della Regione Puglia e del Comune di Bari ammonta a € 5.516.379.8.

I nuclei beneficiari sono complessivamente 2.865.

