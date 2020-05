Una tettoia in lamiera si è staccata ed è precipitata al suolo, colpendo e uccidendo una donna di 53 anni. E’ accaduto questa mattina in largo Crispi, a pochi passi dal ponte Adriatico, a Bari (foto facebook).

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118, oltre a polizia locale e vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118, la 53enne non ce l’ha fatta. Via Crispi, nel tratto compreso tra via Mario Pagano e via Brigata Bari, è stata chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.