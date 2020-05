L’amministrazione comunale, in accordo con l’Amtab, informa che da lunedì 18 maggio sarà riattivato il pagamento del tagliando della sosta delle auto nelle aree delimitate dalle strisce blu.

Un’altra conseguenza del lento rientro alla normalità post coronavirus. Il sindaco Antonio Decaro, lo scorso 17 aprile, stabiliì in piena emergenza sanitaria la gratuità dei parcheggi in tutte le zone della città “per quanto riguarda l’adeguamento del sistema di trasporto pubblico tra amministrazione di Bari e l’Amtab. Fatta eccezione per park&ride e parcheggi custoditi”.

