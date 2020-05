Dino Gagliardi, storico commerciante del quartiere Fesca-San Girolamo di Bari è morto mentre era al lavoro all’età di 56 anni a causa di un malore improvviso. Dino era un punto di riferimento per molti cittadini, soprattutto nel campo della solidarietà. Era il titolare di un minimarket in via Bellezza che ha promosso diverse iniziative dei carrelli solidali con un supporto costante dei volontari anche durante il periodo di lockdown. Lascia la moglie e due figlie. “Ancora non ci credo”, si legge in uno dei tanti messaggi di commiato lasciati sui social network.

