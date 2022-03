La primavera a Bari arriva con una di quelle “good news” che quando arriva è anche una bella sorpresa. Dopo dieci anni, torna a Bari, organizzata da Nuova Fiera del Levante, Expolevante. L’appuntamento è dal 21 al 25 aprile 2022. Cinque giorni dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility, in cui ci sarà spazio per un importante segmento espositivo: quello dedicato all’arredo degli spazi esterni con “Externa”, il salone nazionale più importante dedicato all’outdoor living, che sarà allestito in un ampio padiglione.

Lo Sport sarà il grande protagonista con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia. Da quelli amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Ci saranno aree dedicate al fitness, all’esposizione di auto d’epoca, al mondo degli animali da compagnia e alle nuove tecnologie di mobilità sostenibile in collaborazione con Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori) che sarà presente con un’area espositiva e di test ride. Inoltre saranno organizzati due convegni sui temi del cicloturismo e della mobilità sostenibile.

Gli spettacoli dal vivo e le grandi attrazioni per tutte le età, saranno poi un elemento importante per la manifestazione, insieme alle golosità del cibo di strada (il più famoso street food) che rappresentano una parte importante della tradizione della nostra terra. “Expolevante sarà l’occasione per tornare a far festa – afferma convinto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi – per ritrovarsi tutti insieme, famiglie e comitive di amici, a passeggiare tra i padiglioni e gli stand ricchi di attrazioni. Un momento di relax, ma soprattutto, quest’anno in particolare, un’occasione per dimenticare i sacrifici fatti a causa della pandemia. La fiducia e l’ottimismo saranno gli ospiti d’eccezione di questa fiera che torna per regalare, agli amanti della vita all’aria aperta, tante novità ed offerte vantaggiose”.

“Externa è ormai consacrata tra le fiere più importanti d’Italia per l’outdoorliving. È l’appuntamento da segnare in agenda, non solo per i professionisti e per le aziende di settore, ma anche per tutti coloro che amano vivere a contatto con la natura, aggiunge soddisfatto Corrado Garrisi, organizzatore di Externa. Oltre a rappresentare l’occasione per ammirare tutte le novità di questo affascinante mondo, indispensabile per le nostre dimore, è anche un momento di cultura. Ad impreziosire la manifestazione, due eventi di prestigio, dal 21 al 23 aprile. Il primo è Fede per l’architettura, uno spazio dedicato ai grandi nomi dell’architettura nazionali e internazionali, che ospiterà mostre, convegni, lectio magistralis. Il secondo evento è EXTERNA Garden, piattaforma dedicata alle aziende specializzate nella cura del verde in tutte le sue forme e ai professionisti del settore. Attraverso rassegne e showflower, ci guideranno alla scoperta di questo affascinante, vivace e irrinunciabile mondo green. Siamo pronti a far sbocciare Externa, non a caso arriva in Primavera”.

Expolevante si presenta nella sua versione Post-Millennial, come una fiera dal carattere dinamico e vivace, grazie ad un format innovativo che supera il concetto fieristico di pura esposizione, e coinvolge in maniera attiva i visitatori. “La ripartenza di una fiera così importante dopo 10 anni – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – ci riempie di gioia e di speranza. Una fiera che unisce tante tematiche differenti, dall’innovazione allo sport al tempo libero. Puntare sull’internazionalizzazione è uno degli obiettivi della Regione Puglia. Stiamo infatti lavorando su incentivi a sostegno di tutte quelle imprese che vogliono far conoscere ed esportare i propri beni, servizi e le proprie competenze in Italia e all’estero. Di questo parleremo durante l’iniziativa sull’export organizzata con Ice per il 21 aprile”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.