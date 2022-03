Disturbi del sonno, disturbi alimentari, fenomeni di autolesionismo, difficoltà di concentrazione, stati di ansia e depressione, fino ai tentativi di suicidio. Sono i sintomi della crisi degli adolescenti segnalati nel corso della diretta sul «disagio degli adolescenti e la pandemia: un’emergenza sociale ed educativa».

Il dibattito, un confronto online promosso in particolare dallo sportello regionale Pugliaforfamily.it tra neuropsichiatri infantili, pedagogisti e dirigenti scolastici, ha fatto emergere la necessità di una rete territoriale di supporto alla scuola e alla famiglia per fare interventi specialistici di prevenzione e cura, ma anche progetti a sostegno della genitorialità e di formazione dei docenti, il cui ruolo in prima linea soffre in questa fase di un carico gravoso di responsabilità educative che va ben oltre le competenze didattiche.

Alla luce di queste emergenze, è emersa l’esigenza di una alleanza tra scuola e famiglia per prevenire il disagio degli adolescenti che si basi su una maggiore presenza di psicologi e pedagogisti, così come previsto in Puglia dalla legge regionale 31 del 2009, tuttora in attesa di disposizioni attuative. “Il compito dei pedagogisti è cercare di portare l’equilibrio in quelle situazioni dove la convivenza forzata legata alla pandemia ha generato contesti conflittuali e ha reso più difficile portare avanti una coabitazione armonica nelle famiglie – ha dichiarato la vicepresidente Anpe Tiziana Conte durante il suo intervento – la scuola deve imparare a leggere i segni e a mettere in atto gli interventi adatti aiutando i ragazzi a trovare l’aspetto positivo delle situazioni complesse che vivono senza farli sentire giudicati” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di Maria Giuseppina Petruzzelli, ricercatrice dell’università di Bari.

“Il Covid ha aumentato le condizioni di rischio dei ragazzi in condizioni di fragilità amplificando e facendo esplodere le problematiche latenti – ha sottolineato – è necessario organizzare con maggior cura la rete di servizi a sostegno dei giovani e delle loro famiglie aumentando in questo modo la possibilità di fare diagnosi precoce, a tutt’oggi il metodo migliore per individuare sul nascere i disturbi degli adolescenti” – ha concluso. Lo sportello, sarebbe, secondo la presidente regionale del Forum delle associazioni familiari Lodovica Carli “una antenna potente per percepire il disagio psicosociale degli adolescenti, le problematiche della vita famigliare e, qualora necessario, richieste di intervento da parte della politica”.

I numeri sono chiari, dal 2019 la percentuale degli accessi al pronto soccorso per problematiche urgenti di tipo psichiatrico risulta aumentata passando dal 46% nel 2019 al 52% nel 2020 fino al 70% nel 2021 con un accrescimento di quadri clinici di tipo depressivo con ideazione suicidaria. Negli anni è cresciuta nei giovanissimi la paura di un mondo complesso che non si riesce a decodificare, questa sarà la prima parte di un percorso che finalizzeremo ad interpellare la politica su questi problemi.

Lo Sportello virtuale per le famiglie Pugliaforfamily nasce con l’obiettivo di informare le famiglie sulle opportunità che offre la Regione Puglia in merito ai provvedimenti propri del Piano di politiche familiari. Si tratta di un servizio previsto dal piano regionale per le politiche familiari.

(Foto: Pixabay)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.