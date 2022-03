William Hurt, grande attore vincitore dell’Oscar nel 1986 per ‘Il bacio della donna ragno’ è morto oggi, a 71 anni, per cause naturali. Lo conferma a Variety l’amico Gerry Byrne.

La notizia della morte è stata confermata da una dichiarazione resa da uno dei figli dell’attore. “E’ con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. E’ morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”. (Fotowikipedia)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.