Sono state prorogate fino a lunedì 14 marzo le immatricolazioni per l’iniziativa “PA 110 e lode”, che consentirà a tutti i dipendenti pubblici, che lo vorranno, di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione terziaria: corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.

Il piano strategico di formazione dei dipendenti pubblici avviato con il protocollo d’intesa tra UniBa e funzione pubblica consente di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione e di alta formazione, attraverso percorsi dedicati.

L’offerta formativa proposta da UniBa risponde agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede interventi volti a potenziare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione attraverso il rafforzamento delle competenze del personale operante nelle amministrazioni.

Il protocollo contiene un primo elenco di opportunità di studio che potranno essere fruite a condizioni agevolate dal personale interessato, anche in modalità da remoto, così da raggiungere tutte le amministrazioni pubbliche italiane.

In deroga al regolamento di Ateneo, l’importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso ed è pari a euro 500,00, indipendentemente dal valore Isee. Oltre al contributo stabilito dall’università e solo per l’iscrizione ai corsi di laurea, sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Puglia. Per i master e i corsi di alta formazione il contributo è pari al 50% del costo previsto per l’iscrizione. Agli importi indicati va aggiunta l’imposta di bollo da 16,00 euro.

