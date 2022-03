Bari attende l’apertura dell’ex mercato del Pesce, il palazzo storico in piazza del Ferrarese restaurato dal dicembre 2020 con 5 milioni di euro. Da allora i cancelli sono rimasti chiusi, mentre si attende la pubblicazione da parte del Comune della gara per la gestione del piano terra in fase di definizione.

Il nuovo punto di riferimento dei turisti non sarà attivo entro l’estate, senza bancarelle tra il nuovo mercato sul modello della boqueria di Barcellona con i prodotti tipici baresi e pugliesi, e la zona dedicata alle mostre. Continua inoltre l’attesa dei lavori al piano superiore – esposizioni e residenze degli artisti – che si sarebbero già dovuti concludere.

Tempi da definire anche per il roof garden, che rientra nei lavori del secondo lotto e per cui è necessaria l’installazione dell’ascensore. Il terrazzo in asse con corso Cavour e il teatro Margherita a poca distanza è progettato come uno spazio verde strutturato come orto urbano, destinato a ospitare eventi legati al mondo dell’arte tra cui vernissage, inaugurazioni e anteprime.

Resta celato anche un importante reperto per la storia cittadina. Durante le operazioni di restyling sono emersi i resti di un’antica banchina del vecchio porticciolo di Bari risalente al ‘700, tra la dominazione Aragonese e quella dei Borbone.

