Prorogare almeno fino a giugno i contratti di docenti e personale Ata dell’organico Covid, quindi del personale assunto nelle scuole per far fronte al difficile periodo della pandemia. E’ questo l’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte Professionalità della Scuola pugliese (Anp Puglia), e alla Conferenza delle Regioni, in vista della fine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo.

Per l’Anp Puglia infatti la fine dello stato di emergenza “non coinciderà con il venir meno di tutte le misure di sicurezza fin qui applicate e con le esigenze delle scuole che dovranno continuare a farvi fronte”. Allo stesso tempo, Anp Puglia esprime il suo pieno apprezzamento all’Assessore Leo, e lo ringrazia per l’impegno profuso nel cercare soluzioni che permettano il contenimento delle sofferenze organizzative delle scuole, duramente stressate dalla pandemia”.

L’appello sarà presentato domani 15 marzo dall’Assessore al consiglio regionale pugliese.

