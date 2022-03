“L’alto numero di senza fissa dimora in corso Italia provoca una situazione di degrado sociale intollerabile. Nonostante i provvedimenti annunciati e visti la mancanza di miglioramenti chiediamo quali iniziative l’amministrazione sta adottando per garantire sicurezza e decoro urbano ai residenti esasperati”. E’ quanto si legge in una interrogazione presentata al Sindaco e al presidente del Consiglio comunale, dal consigliere Michele Picaro, consigliere e coordinatore provinciale barese di Fratelli d’Italia in merito ad una “preoccupante situazione” in Corso Italia “che si protrae da anni”.

“Per questione di sicurezza – si legge nel documento – per l’attraversamento dei treni fu vietato il parcheggio delle auto ma, oggi, inspiegabilmente si lascia che esseri umani stazionino ormai stabilmente da anni, creando paradossalmente pericoli maggiori dovuti all’accensione dei fuochi di fortuna per scaldarsi. Al degrado sociale, si aggiunge una non meno grave situazione di carenza totale igienico sanitaria, dato che i bisogni fisiologici vengono espletati per strada a qualsiasi ora quand’anche, come più volte denunciato dai residenti, nei portoni condominiali.

Ogni giorno – dice ancora Picaro – si verificano danneggiamenti a vetture, portoni, vetrate causati dagli eccessi di alcol e stupefacenti di soggetti senza fissa dimora (in particolare un cittadino di etnia straniera che staziona nelle immediate vicinanze dell’università) che creano pericoli per residenti e semplici passanti, generando un senso di grave insicurezza”.

