A partire da questa sera alle 22 fino alle 6 di lunedì 21 marzo sarà chiuso il ramo di allacciamento con la tangenziale di Bari, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno ed è diretto verso la tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi-Lecce.

Secondo quanto comunica Autostrade per l’Italia infatti, sono stati programmati interventi di manutenzione del viadotto “Santa Caterina”, situato al km 676+686. Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull’opera secondo i nuovi standard previsti dalla normativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla tangenziale verso Brindisi-Lecce: uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale sulla D94 complanare di Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l’uscita “tangenziale di Bari”, per poi proseguire sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce;

per chi proviene da Modugno ed è diretto sulla tangenziale verso Brindisi-Lecce immettersi sulla SP1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l’uscita “tangenziale di Bari”, per poi proseguire sulla tangenziale di Bari in direzione Brindisi-Lecce.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla tangenziale di Bari verso Foggia e uscire allo svincolo 7/b, per poi immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Modugno, uscire verso Brindisi-Taranto e prendere la seconda uscita della rotatoria verso Brindisi-Taranto-Tangenziale, procedere poi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere l’uscita “tangenziale di Bari” per proseguire, infine, sulla tangenziale verso Brindisi-Lecce.

