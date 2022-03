I carabinieri di Modugno, la scorsa mattina, hanno eseguito a Bari, Modugno, Terlizzi, Taranto e Trani, sei ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Bari, a carico di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna.

I provvedimenti riguardano fatti commessi il 31 marzo 2019 a Modugno, allorquando i prevenuti dopo aver trascorso la serata all’interno di una sala scommesse e aver consumato bevande e giocato alle slot-machines, perdendo una cospicua cifra di denaro, minacciarono di morte il gestore e il proprietario dell’esercizio commerciale e, con violenza, si fecero consegnare tremila euro, frutto dell’incasso giornaliero, per poi scappare. Le indagini avviate all’epoca, contraddistinte dall’analisi ed estrapolazione dei filmati di videosorveglianza del locale e della zona, oltre all’escussione della vittima, permisero in breve tempo di identificare i presunti responsabili.

Infatti, il 14 giugno 2019, il GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, emise nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri. Dei 6 destinatari degli ordini di carcerazione, uno non era sottoposto a provvedimenti restrittivi, due si trovavano agli arresti domiciliari mentre tre erano già detenuti in carcere per altra causa. Le pene residue che dovranno scontare vanno da 1 anno e 11 mesi a 5 anni di reclusione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.