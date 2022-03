Torna, anche per il 2022, “Una colomba per la vita”, la campagna pasquale di raccolta fondi di Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo. Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, le sedi Admo di tutta Italia e gli oltre 1.000 volontari torneranno nelle principali piazze italiane, nel rispetto delle norme vigenti, per informare sulla donazione di midollo osseo e per offrire le loro colombe, il dono perfetto da regalare e regalarsi durante questa Pasqua.

Anche Admo Puglia partecipa alla campagna con iniziative proprie, offrendo a tutti la possibilità di acquistare le colombe e sostenere così l’associazione. Bari, Brindisi, Castellana Grotte (Ba), Aradeo (Le) e Grottaglie (Ta) sono le città e le piazze toccate dagli eventi “Una colomba per la vita” sia nel weekend del 26 e 27 marzo che nella successiva domenica.

Qui l’elenco di tutti gli appuntamenti. Bari, sabato 26 marzo, dalle 9 alle 13, via Melo angolo via Principe Amedeo (angolo Feltrinelli); Brindisi, sabato 26 marzo, dalle 9 alle 19, piazza Vittoria; Castellana Grotte (Ba), sabato 26 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, largo Porta Grande; Castellana Grotte (Ba), sabato 26 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, mercato zona 167

Bari, domenica 27 marzo, dalle 10 alle 13, via Caldarola (Olimpic Center); Brindisi, domenica 27 marzo, dalle 9 alle 19, piazza Vittoria; Castellana Grotte (Ba), domenica 27 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, piazza Garibaldi. Aradeo (Le), domenica 3 aprile, dalle 9 alle 13, piazza San Nicola; Grottaglie (Ta), domenica 3 aprile, dalle 8,30 alle 13, piazza Vittorio Veneto.

