Incidente stradale alla Ss.172 Putignano-Turi, all’altezza dell’intersezione via vecchia per Turi. Un’ auto Peugeot 106 condotta da una donna ha sbandato e si è ribaltata più volte su un parete a secco. A soccorrere subito l’automobilista rimasta incastrata sotto all’auto alcuni residenti di una masseria che nulla hanno potuto fare fino all’arrivo dei pompieri. Sul posto il 118 della postazione di Turi, vigili del fuoco del turno C di Putignano, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi. La donna è stata ospedalizzata al Policlinico di Bari in codice rosso. (Foto vivilastrada)

