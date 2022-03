Nessun permesso premio per uscire dal carcere di Taranto per Sabrina Misseri, condannata all’ergastolo con sua madre, Cosima Serrano, per aver ucciso la cugina Sarah Scazzi nell’agosto del 2010.

La conferma è arrivata dalla Cassazione che ha risposto no alla richiesta avanzata da Misseri in quanto, il fatto che la stessa non abbia ammesso il delitto, pur non essendo in una condizione necessaria per ottenere il permesso, è indice in lei di una mancanza di “rivisitazione critica” del suo “progresso comportamento deviante” attestandone la pericolosità sociale.

Foto repertorio Sarah Scazzi

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.