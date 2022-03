Le rassicurazioni di fine febbraio del sindaco Antonio Decaro non bastano più. I residenti dei nuovi appartamenti in via Fanelli, a Bari, nella zona della chiesa di San Marcello, hanno sistemato alcuni striscioni di protesta: “Basta prenderci in giro”, “Completate i lavori”. (Cartelloni rimossi da qualcuno poche ore dopo).

A poca distanza dal palazzo “Fortunato”, una delle opere già realizzate nel cantiere infinito, c’è l’ultimo “scheletro” del progetto Pirp da 23 milioni di euro, finanziato da Comune, Regione, Iacp con l’80% dell’investimento a carico degli imprenditori edili. Il Pirp doveva cambiare il volto del quartiere San Pasquale, ma è nuovamente fermo dopo il sopralluogo di Decaro appena un mese fa.

“Nei giorni successivi al video social del sindaco – ci racconta un residente – qualcosa si è mosso. Hanno lavorato per una settimana circa per fare la gettata della piazzetta e poi si sono nuovamente fermati. L’edificio non è stato per niente toccato. I lavori che ad oggi stanno continuando sono solo quelli tra le case popolari per area verde e parcheggi”

In programma dal 2016 c’è il restyling della piazzetta e la creazione di un garage sotterraneo, tra posti auto privati e pubblici. A queste opere si aggiunge il rifacimento degli spazi attigui tra marciapiedi, panchine, cestini e alberi.

Sono ancora bloccate perfino le attività commerciali di 10 locali sottostanti a livello stradale. Le impalcature (come mostrano le foto in basso) nascondono inoltre lo scheletro dell’edificio che ospiterà degli uffici pubblici.

