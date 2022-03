Non c’è stato nulla da fare per un motociclista barese di 47 anni che ha perso la vita sabato in un incidente stradale a Savignano Irpino in Campania. L’episodio si è verificato poco dopo le 17 di sabato sulla strada statale Ss 90 “Delle Puglie”, all’altezza del chilometro 45. Non è ancora chiara la dinamica. L’uomo era originario di Bari ed era in sella alla sua moto: si trovava in compagnia di un gruppo di motociclisti venuti dalla Puglia per un giro sulle strade dell’Irpinia. All’improvviso l’uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo, finendo in una scarpata. Lascia una moglie e due figli.

