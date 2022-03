“Ecco il classico metodo della ‘locandiera’ ovvero: come nascondere la polvere sotto il tappeto. Mentre questa zona ‘appare’ ai cittadini, il resto di Bari affoga nel degrado”.

Si sfoga così sulle pagine di Facebook Forza San Paolo Bari, una organizzazione no profit barese, facendo riferimento alla foto delle aiuole poste di fronte al teatro Petruzzelli e pubblicate sulla pagina social dal sindaco Antonio Decaro.

“Sulla capacità del sindaco e del suo staff della comunicazione, non vi erano dubbi di bravura – continua l’organizzazione. Per presentare un evento, non sceglie il Margherita, dove nelle sue acque ci sono quintali e quintali di plastica, ma sceglie il Petruzzelli, dove in poco tempo sono state abbellite le aiuole con addobbi floreali veramente belli”.

