Basole a pezzi, in alcuni punti sprofondate, che creano pericolosi dislivelli per i pedoni. Così in due incroci di via Sparano, a Bari, quelli con via Nicolai e via Dante, il Comune ha dovuto posizionare delle transenne per limitare il rischio di cadute in attesa della manutenzione straordinaria.

Si tratta dell’ennesimo episodio, dopo il restyling terminato nel 2017, dovuto al passaggio di mezzi pesanti e suv. E la pavimentazione perde stabilità, proprio nella strada pedonale simbolo dello shopping cittadino. A poco sono serviti i cuscinetti berlinesi, sperimentati dal Politecnico di Bari proprio per far decelerare le automobili di passaggio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.