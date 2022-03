Cattivo odore di urina ovunque, pareti ricoperte da scritte di ogni tipo, pavimento sporco. Ecco in che condizioni versa il sottopasso di via Emanuele Mola, realizzato per chiudere il passaggio a livello che collegava Madonnella con l’estramurale Capruzzi.

Un sottopasso fondamentale per i collegamenti tra le due parti della città ma che versa in pessime condizioni: i vandali hanno distrutto anche gli impianti di videosorveglianza e l’ascensore è quasi sempre inutilizzabile. Impossibile quindi per un disabile poter usufruire di questa infrastruttura. Da anni i residenti chiedono una maggiore attenzione e più controlli: vengono effettuati interventi a spot ma alla fine il sottopasso resta terra di vandali.

