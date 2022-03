A partire da oggi, lunedì 28 marzo, Shanghai è tornata in lockdown per un aumento dei casi Covid dovuto alla variante Omicron. Le restrizioni non sono state imposte nello stesso momento a tutta la città cinese, ma sono state applicate prima in una parte della città, poi nell’altra. Come riporta Reuters, da oggi al primo aprile, sono “chiuse” le aree ad est del fiume Huangpu e alcune di quelle ad ovest. Dal primo aprile al 5 aprile il resto della città, compreso il centro culturale della città

Nelle aree interessate dal lockdown, le persone dovranno rimanere a casa e non passeranno i mezzi di trasporto. Le aziende dovranno sospendere la produzione o lavorare da remoto e ci saranno eccezioni solo per chi lavora nei servizi pubblici o in posti come i supermercati.

A fare prendere questa decisione l’impennata di casi, 2600 nella sola giornata di sabato (la maggior parte asintomatici). (foto repertorio)

