Will Smith ha vinto la statuetta come miglior attore per il suo ruolo nel film “Una famiglia vincente – King Richard”, ma la sua partecipazione agli Oscar 2022 resterà legata a un episodio che per qualche minuto è sembrato sospeso tra l’incidente e il preparato. L’attore ha avuto un alterco con il comico Chris Rock e, lasciando la sua poltroncina, è salito sul palco sferrandogli uno schiaffo.

E’ successo quando Rock stava presentando i migliori documentari e si è lanciato in una battuta piuttosto infelice sulla perdita di capelli della moglie di Smith, Jada Pinkett. “Jada – ha detto – ti voglio bene, ‘G. I. Jane 2’, non vedo l’ora di vederlo”, prima che Pinkett mostrasse un segno di disappunto. A quel punto Will Smith è salito sul palco e ha colpito Rock con uno schiaffo, per poi fare ritorno al suo posto.

