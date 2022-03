Lampioni “smart” regolabili anche in base alle condizioni del traffico e del meteo. La giunta del Comune di Bari ha approvato due studi di fattibilità che riguardano la realizzazione di lavori per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico nei municipi I e II per un importo (ciascuno) di 745 mila euro.

I lavori sono finalizzati alla riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico. I principali obiettivi che questo intervento si propone sono i seguenti: riqualificare impianti esistenti che non assicurano prestazioni ed affidabilità accettabili; illuminare le aree urbane con un’elevata qualità, tale da garantire comfort visivo e da limitare l’abbagliamento molesto; incrementare la percezione della sicurezza; limitare l’inquinamento luminoso; dotare l’amministrazione comunale di un impianto in grado di modulare l’illuminazione in funzione della effettiva necessità; interconnettere gli apparati.

Il progetto si spingerà fino alla frontiera più avanzata ad oggi disponibile: l’illuminazione adattiva, ovvero la possibilità di modificare l’illuminazione delle strade in base alle condizioni reali di traffico, meteo e luminanza da realizzarsi nelle arterie principali della città e nelle strade ad alto scorrimento.

Grazie all’utilizzo di sensori, sarà possibile applicare la soluzione secondo due diverse modalità: modalità «TAI» (Traffic Adaptive Installation), nella quale l’illuminazione stradale viene adattata alla sola variabile traffico; modalità «FAI» (Full Adaptive Installation), che combina rilevazioni di traffico, meteo e luminosità dell’ambiente per determinare la regolazione dell’illuminazione.

Tale tecnologia sarà gestibile da remoto mediante l’aggiunta di idonei dispositivi all’interno dei quadri elettrici dell’impianto esistente e l’implementazione del telecontrollo da remoto. Si proseguirà con la sostituzione delle lampade esistenti con nuove a tecnologia a LED, intervento su larga scala già avviato in precedenza con altri progetti.

“Con l’implementazione del telecontrollo da remoto – si legge nello studio di fattibilità – la tecnologia a LED e i dispositivi “TAI” e “FAI” sarà possibile avere il massimo risparmio energetico possibile (dell’ordine del 20-35%), oltre che un’illuminazione stradale ottimale.

