Una raccolta fondi in supporto della famiglia di Francesco Scattarelli, motociclista Barese scomparso sabato scorso in un incidente stradale a Savignano Irpino, in Campania. L’episodio si è verificato poco dopo le 17 sulla strada statale Ss 90 “Delle Puglie”, in particolare all’altezza del chilometro 45. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

L’uomo, originario di Bari, si trovava in compagnia di un gruppo di motociclisti pugliesi saliti in sella per un tour sulle strade dell’Irpinia. Sono proprio gli amici dell’uomo che hanno dato il via ad una raccolta fondi. Obiettivo supportare la famiglia del 47enne, che lascia moglie e due figli.

“La tragica scomparsa di Francesco lascia un vuoto incolmabile – hanno spiegato – aiutiamo la sua famiglia che ora più che mai ha bisogno di un aiuto concreto”. In tanti hanno già risposto fornendo il proprio supporto, ma anche parole di conforto e cordoglio in memoria del motociclista, ma anche del papà e del marito venuto a mancare “troppo presto”.

Francesco era molto conosciuto nel mondo del motociclismo barese in cui, anche se non ci si frequenta di persona, ci si organizza spesso in gruppi per condividere la propria passione e organizzare uscite in gruppo. Il suo era l’S3B, di cui era anche presidente, si tratta di un gruppo dedicato in particolare alle Triumph Speed e street e Daytona. Tanti i messaggi da parte di altri motociclisti che pur non conoscendolo direttamente hanno voluto partecipare alla raccolta lasciando anche un messaggio.

“Non ti conoscevo ma voglio dare un abbraccio e una delicata carezza alla tua famiglia – ha scritto un motociclista – tra noi siamo pur sempre tutti fratelli” – ha concluso. “Per contribuire alla raccolta – ha detto infine Paolo, organizzatore della campagna sui social – “è possibile collegarsi direttamente alla pagina Facebook oppure effettuare un versamento sull’Iban del Club IT63R3608105138231584231590, intestato a Garreffa Paolo, inserendo come causale “Per Francesco SCATTARELLI” – ha sottolineato.

Ad oggi sono più di 30 le persone che hanno contribuito. Tutte sono state ringraziate singolarmente con dei post dedicati. “Hanno un cuore grande” – ha concluso infine Paolo.

