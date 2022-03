Nessuna tregua dal maltempo, a partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, la Protezione Civile ha infatti diramato allerta gialla.

In particolare sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati. La Polizia Locale raccomanda prudenza alla guida. Ci sono inoltre possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Si tratta, in particolare, di una perturbazione di origine atlantica che farà ingresso nel Mediterraneo Occidentale.

Anche nel weekend arriva l’aria fredda e tra venerdì e sabato sono previsti rovesci a carattere sparso e intermittente.

