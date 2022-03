Arriva dalla Bielorussia la notizia che alcuni soldati russi, che avevano preso il controllo dell’ex centrale nucleare di Chernobyl all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, sarebbero stati ricoverati con sindrome da radiazione. I militari non indossavano tute anti radiazione quando hanno attraversato una foresta altamente contaminata.

A confermarlo diversi media internazionali. I soldati sarebbero ora in Bielorussia, trasportati a bordo di una decina di autobus e ricoverati in un centro medico specializzato per la medicina delle radiazioni e l’ecologia umana. Molti sarebbero in condizioni gravissime.

Secondo Reuters, i soldati russi che hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl hanno guidato i loro veicoli blindati senza protezione dalle radiazioni attraverso la “Foresta Rossa”, così chiamata per il colore preso dagli alberi dopo il disastro dell’aprile 1986 e che è la parte più contaminata della zona intorno alla centrale, circa 100 km a nord di Kiev, alzando nuvole di polvere radioattiva.

