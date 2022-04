In primavera il lungomare di Bari si prepara ad ospitare una lunga lista di eventi sportivi, segno concreto di un ritorno alla normalità post pandemia ma che inevitabilmente potrebbero creare dei malumori da parte degli automobilisti.

Quasi ogni domenica mattina tra aprile e maggio, il lungomare Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare. I baresi capiranno? L’assessore Pietro Petruzzelli è fiducioso: “Abbiamo abituato la città all’organizzazione di eventi sportivi, credo che ormai i cittadini siano maturi, consapevoli che diventano fondamentali anche per attrarre turisti. Stiamo trasformando Bari in una città bella da visitare”.

Ripercorriamo insieme le date in cui sarà meglio lasciare l’automobile a casa per evitare traffico e imbottigliamenti, in particolare nelle strade del quartiere Madonnella e Umbertino. Si inizia domenica prossima, 3 aprile, con la tappa nazionale del Giro Handbike (bicicletta che permette anche alle persone con disabilità motoria di muoversi nell’ambiente sfruttando la forza delle proprie braccia).

Il weekend successivo, il 10 aprile, torna Vivicittà, storica corsa dei runner baresi giunta alla sua 38esima edizione. Poi il 24 e 25 aprile si ripete la rievocazione delle auto storiche, sempre sul lungomare.

Maggio sarà un mese sold out. Nel dettaglio, il primo maggio “Bimbi in bici”, venerdì 8 e 9 maggio ci si prepara alla festività del patrono San Nicola e allo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Tornando allo sport, domenica 15 maggio è in programma la “Race for the cure”, la corsa delle donne in rosa. A cui si aggiunge sempre nello stesso giorno una gara nazionale di sup. Il 22 maggio seguirà la “Mad marathon”, e domenica 29 maggio forse l’evento più atteso: la Deejay Ten, organizzata da Linus di Radio Deejay.

