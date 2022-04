“Compagni di classe” è la proposta di Unicef Italia rivolta a docenti e educatori sul tema dell’accoglienza dei minorenni che stanno fuggendo dal conflitto ucraino e di tutti i minorenni che arrivano nelle nostre scuole provenienti da qualsiasi paese, esperienza, emergenza e passato.

Attraverso questo elaborato, pubblicato sul sito dell’associazione www.unicef.it, Unicef condivide strumenti che aiutano a garantire un’esperienza di benvenuto caratterizzato dall’ osservazione dei bisogni, dall’ascolto dei vissuti e dalla condivisione delle opinioni di ogni bambina, bambino e adolescente.

In ogni situazione di emergenza infatti l’attenzione educativa deve essere sempre rivolta e finalizzata al benessere fisico, emotivo, sociale di tutte e tutti.

La proposta contiene una sezione dedicata alla mediazione linguistica con indicazioni di risorse interne ed esterne ad Unicef utili per facilitare la comunicazione nei primi momenti, alcune proposte di attività dedicate alla presentazione, all’espressione di emozioni e alla cooperazione e due documenti già diffusi precedentemente contenenti consigli e indicazioni rivolti a docenti e famiglie su come affrontare il tema del conflitto con i ragazzi.

Per realizzare queste semplici linee guida sono state rielaborate alcune proposte che l’Unicef Italia aveva già pensato per le scuole, con l’obiettivo di rendere ogni contesto educativo uno spazio di accoglienza, ascolto e partecipazione per tutti coloro che lo abitano.

