“E’ più di un mese che c’è questa piccola voragine nei pressi della stazione”. A segnalarlo, con un post pubblicato sui social, un cittadino che si è rivolto nello specifico al sindaco Antonio Decaro, chiedendo a quest’ultimo un intervento.

Siamo, in particolare, nelle vicinanze della fontana di piazza Moro. Le immagini parlano chiaro: l’asfalto è pieno di crepe, buche e pietre. Non si tratta di un caso isolato, oltre alla zona segnalata dal cittadino, altri allegano foto nelle vicinanze. “Sta diventando troppo pericoloso per l’utenza e per noi autisti” – ha sottolineato un cittadino specificando inoltre che anche la zona parcheggio è in condizioni analoghe. Non è la prima volta che i cittadini segnalano buche sulle strade nel Barese, già in passato i cittadini avevano evidenziato situazioni simili in diverse zone della città. In alcuni casi, a far suonare il campanello d’allarme, alcuni incidenti che avevano coinvolto motocicli e monopattini.

Ad oggi sembrerebbe che uno dei buchi sia stato coperto con dell’asfalto (foto in basso). Ma si tratta di una soluzione che, secondo gli stessi cittadini, non durerà molto. “Bisogna riasfaltare tutta l’area” – hanno concluso.

