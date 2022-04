Il fast food pugliese per eccellenza, Pescaria, apre a Padova ed è pronto a sbarcare anche in Austria, in particolare a Vienna. A darne notizia è proprio il brand nato in Puglia, in particolar l’ad e commerciante ittico pugliese Bartolo L’Abbate, che con un post sui social aveva comunicato la notizia riguardante Vienna.

L’inaugurazione a Padova, si terrà il prossimo 21 aprile. Si tratta di un prezioso traguardo per il fast food che ha avviato la sua attività a Polignano per poi aprire anche a Trani, che ormai da qualche anno ha portato la tradizione pugliese – quella del pesce – in giro per il paese, in particolare a Milano, Bologna, ma anche Torino, Roma e Napoli. L’obiettivo è quello di portare Pescaria prima in tutta Italia, poi anche all’estero dove la cultura del pesce non è presente, ma è un dato di fatto, attira moltissimi turisti da tutto il mondo che, soprattutto nel periodo estivo, scelgono la Puglia anche per le sue prelibatezze.

A Padova il fast food sarà aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte. Nel giro di un anno però i colori e le pietanze tipiche pugliesi potrebbero arrivare anche in Austria. Se per la sede veneta il pesce e le materie prime arriveranno ogni giorno direttamente dalla Puglia, per Vienna, aveva ironizzato L’abbate dando la notizia dell’apertura ai clienti “dobbiamo capire come”.

Foto Facebook

