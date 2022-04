Si terrà dall’11 aprile al 5 maggio, presso l’Auditorium “La Vallisa” di Bari, la “Maratona Giovani” 2022, rassegna organizzata dalla Camerata Musicale Baresededicata ai giovani ancora in percorso di formazione o appena diplomati ma meritevoli di attenzione e spazio pubblico.

Gli artisti più talentuosi potranno misurarsi con un concerto aperto al pubblico. “Maratona giovani”, pertanto, è pensata come una opportunità, per condividere, insieme ai giovani musicisti, l’entusiasmo delle prime esibizioni. Ricca, in proposito, la partecipazione degli studenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, che, unitamente al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, ha collaborato con la Camerata Musicale Pugliese per l’organizzazione di questo evento.

“È con grande gioia che il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari – ha dichiarato il direttore dell’Istituzione Musicale Pugliese, Corrado Roselli – riprende la collaborazione con la Camerata Musicale Barese partecipando alla Rassegna Musicale “Maratona Giovani 2022”. Grazie alla convenzione -ormai pluriennale- tra il Conservatorio e la Camerata, alcuni Allievi scrupolosamente selezionati tra le eccellenze della nostra istituzione hanno l’opportunità di esibirsi in concerto.

I brani in programma appartengono all’importante repertorio classico e contemporaneo degli specifici strumenti in questo contesto rappresentati. Tale rassegna, che quest’anno si articola in sette serate e vede la partecipazione di venticinque autentici talenti, assume un forte significato simbolico, essendo espressione della forte volontà di ripresa dell’attività artistica del Conservatorio Piccinni, dopo la sospensione dovuta alla emergenza sanitaria che stiamo vivendo”.

