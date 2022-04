Ricca di potassio e alleata del cuore, oggi in tavola portiamo la banana: uno dei frutti più antichi mai coltivati. La particolarità di questo frutto è che ogni parte della pianta può essere utilizzato a scopo terapeutico per curare diverse patologie e supportare l’organismo.

Dal supporto dei fiori crudi in caso di bronchiti, dissenteria e ulcere, a quello del supporto (in questo caso dei fiori cotti) per alleviare patologie relative ai diabetici, ma non solo. La banana, indubbiamente, non deve mai mancare in casa perché ricca di nutrienti preziosi per l’organismo. Tra questi, sicuramente, la presenza delle vitamine, tra queste quelle del gruppo B2, utili per la salute di pelle, unghie e capelli, ma anche la presenza di vitamine B6 e PP, preziose per la regolazione degli ormoni. Le banane, oltre a stimolare la produzione di serotonina, hanno inolte un buon quantitativo di ferro e, contribuendo alla produzione di emoglobina, migliorano la condizione di chi soffre di patologie come anemia.

Ma non è finita qui, le banane sono particolarmente consigliate a chi pratica sport e, inoltre, sono disintossicanti e, infine, sono anche antidepressive. Spesso consumate a crudo, come frutto, le banane, soprattutto nelle altre culture, vengono utilizzate spesso in cucina, anche associate a pietanze salate. Gli esperti, in ogni caso, consigliano di consumarle con parsimonia, anche perché sono altamente caloriche. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

CHIPS DI BANANE AROMATIZZATE

Affettate a rondelle (non troppo sottili) le banane. Spruzzate del succo di limone e, successivamente posatele su una teglia. A parte fate sciogliere del burro (circa due cucchiai), spennellando le banane. Spolverate con sale, paprika, curry e, se di vostro gradimento, con dell’aglio in polvere. Poi cuocete in forn per almeno 30 minuti a 180° gradi, facendo cuocere entrambi i lati delle banane. Una volta pronte lasciatele raffreddare con cura. Possono essere conservate e mangiate fredde come snack, al posto delle patatine. La pietanza può essere servita anche dolce, basterà evitare di aggiungere sale optando per della polvere di cocco o del cacao.

COTOLETTE DI BANANE

Sbucciate le banane e tagliatele a tronchetti dividendole a metà. Impanate queste ultime passandole prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto. Aggiungete un pizzico di sale e pepe e, successivamente, del pane grattugiato. Se di proprio gradimento si può aggiungere alla impanatura anche del formaggio grattugiato. Infine, friggete in abbondante olio di mais precedentemente riscaldato o, in alternativa, cuocete in forno per circa 10 minuti a 200 gradi. Consigliamo di servire la pietanza calda.

Foto Pixabay

