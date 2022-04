Ancora disagi per la sporcizia in città. Dopo le segnalazioni degli scorsi giorni riguardanti alcune vie nel Barese, i cittadini sono tornati a segnalare al sindaco altre situazioni analaoghe.

Siamo in particolare in via Domenico Nicolai, in un punto diverso da quello segnalato la scorsa settimana. Anche questa volta, così come accaduto negli scorsi giorni, non è passato nessun netturbino a pulire la strada. A segnalarlo con un video, una residente che lamenta, nello specifico, l’assenza di pulizia da “almeno una settimana”

Nel video, in particolare, si vedono i bidoni circondati dai rifiuti e, inoltre, in una foto la strada piena di carte, cicche, ma anche rifiuti di plastica. “Tra poco – ha sottolineato la residente – facciamo una settimana che non passa nessuno. Intanto i rifiuti aumentano”. Proprio pochi giorni fa, i residenti, avevano segnalato strade sporche e dissestate in altre zone.

Tra queste, sempre via Nicolai (angolo Quintino Sella e via Sagarriga), ma anche via Amendola. La situazione, segnalano i residenti, è simile in tutta la città. “Ogni giorno non possiamo fare altro che sperare che qualcuno passi il giorno dopo” – ha concluso la residente.

