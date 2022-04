“Doveva essere la scuola della nuova San Paolo, invece è abbandonata da 20 anni”. A sottolinearlo, in un post, è Leonardo Rizzi, residente del Municipio 3 che, rispondendo ad una segnalazione, ha voluto rimarcare le condizioni in cui verte la struttura.

Secondo la segnalazione, effettuata da una residente, “il pomeriggio spesso i ragazzi entrano nella struttura”. La stessa però non è nelle condizioni di ospitare persone, soprattutto in orari serali. A preoccupare, in particolare, non solo lo stato di abbandono contraddistinto da lamiere arrugginite e rifiuti, ma anche la presenza, sul tetto, di un grande buco che, in orari serali, potrebbe sfuggire alla vista di chi lo percorre, con il rischio di finirci dentro e facendo una caduta di oltre 2 metri.

Ma non è solo questo, basta infatti scorrere le foto allegate da Rizzi, che molte volte ha segnalato situazioni di degrado nel quartiere, per rendersi conto di quanto, il posto, possa essere pericoloso per i più piccoli. “Che rispondo alla signora? Free entry h24 – ha sottolineato con un filo di ironia che nasconde tanta preoccupazione Rizzi – questo è un luogo pericoloso e non lo si capisce, specialmente per chi si intrufola dentro e pensa che sia un parco giochi. Se muori non ti paga nessuno” – ha concluso, ricordando che la struttura è in queste condizioni da ormai 20 anni senza che nessuno sia mai intervenuto ne per metterla in sicurezza, ne per riqualificarla.

