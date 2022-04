Sembra una storia infinita quella del degrado di corso Italia. Arrivano ogni giorno segnalazioni e lamentele dei residenti della zona oramai esasperati dal mancato intervento dell’amministrazione.

“La situazione in corso Italia non è cambiata assolutamente – spiega a Borderline24 Luca Bratta, componente del comitato cittadini attivi residenti del Libertà – Siamo presi in giro in continuazione da questa amministrazione comunale. Nessuno prende provvedimenti in merito. Nessuno fa azioni concrete sul territorio. Ieri c’era nuovamente un tappeto di siringhe, gente che dorme ormai dappertutto. Ci continuano a prendere in giro, senza fare una riqualificazione vera e propria sul territorio, quella che ormai noi chiediamo da tempo”.

“L’amministrazione ha abbandonato del tutto i residenti – conclude – Non si parla di un piano commerciale e infatti ci sono le serrande tutte abbassate. Questa è una storia infinita”.

