Tamponamento a catena in direzione nord della statale 16, allo svincolo San Giorgio – Triggiano. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente che ha causato grandi rallentamenti. Non è ancora chiaro se ci siano feriti. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale che sta provvedendo a ricostruire la dinamica dell’incidente. Si consiglia agli automobilisti di percorrere l’uscita di Torre A Mare o la precedente. Si prevedono code in entrata in città.

