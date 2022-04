Il Bari fa visita al Taranto nell’ultimo derby stagionale. I biancorossi, per la sesta volta consecutiva, mantengono la porta inviolata, ma questa volta manca il gol. La partita comincia ad alti ritmi, con entrambe le squadre che cercano di sbloccare il match. Bari più propositivo nei primi 45′ di gioco ma poco preciso. Nel secondo tempo, partita molto statica e il risultato non si schioda dallo 0-0. Ecco il racconto del match.

I biancorossi affrontano l’ultimo derby stagionale nella penultima giornata del girone C di Serie C. Gli uomini di Michele Mignani sono ospiti del Taranto di Giuseppe Laterza. Allo ‘Iacovone’ va in scena un derby sentitissimo ma privo dei tifosi baresi (10.789 quelli tarantini). Il popolo biancorosso non ha potuto seguire la squadra così come è già successo nel derby con il Foggia a causa del divieto imposto dal Prefetto della Provincia di Taranto.

Primi minuti di gioco frenetici, entrambe le squadre conoscono l’importanza del match e non vogliono sfigurare. La prima vera occasione é timbrata dal Bari, al 9′ Simeri serve benissimo Mallamo, ma la difesa del Taranto si rifugia in corner. Ancora Bari, al 13′ Ricci chiama al grande intervento l’estremo difensore dei padroni di casa. Al tramonto del primo tempo, la partita si surriscalda, fioccano cartellini gialli e falli da ambo le parti.

Al 39′ guizzo del Taranto, Mastromonaco calibra bene il cross, che Giovinco manca di un soffio e i galletti ringraziano. Dopo due minuti di recupero, termina la prima frazione di gioco.

Inizia il secondo tempo con un solo cambio, Simeri lascia il posto a Paponi. Primi minuti giocati a ritmi bassi, entrambe le compagini cercano di sbloccare il risultato, ma senza successo. Rivede il terreno di gioco anche Ruben Botta, che fa il suo ingresso in campo al 58′ e cerca subito di essere di supporto ai compagni. Proprio l’argentino al 77′ piazza il suo mancino che si spegne al lato di un soffio.

Gli ultimi minuti di gioco non registrano nessun brivido da ambo le parti. Bari e Taranto pensano a gestire il risultato, provando timidamente a costruire qualche azione offensiva. Dopo 5 minuti di recupero ed un cartellino rosso rifilato ai danni del numero 15 rossoblu Pacilli, termina il match con il risultato di 0-0.

Ultimo impegno stagionale dei biancorossi, fissato per domenica 24 aprile contro il Palermo. Calcio d’inizio fra le mura amiche del San Nicola, previsto per le ore 17:30. (foto ssc bari)

