Addio all’attrice e conduttrice televisiva Catherine Spaak: aveva 77 anni. Nata in Belgio aveva debuttato a soli 15 anni nel film «Dolci inganni» di Alberto Lattuada. La fama era arrivata – come ricorda il Corriere – due anni dopo con «La voglia matta» e subito dopo con «Il sorpasso» di Dino Risi. Ha lavorato anche in TV. Nel 2021 era stata colpita da una emorragia cerebrale. Era malata da tempo.(foto Wikipedia)

