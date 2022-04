Sì sarebbe sentito male dopo aver mangiato un un ovetto Kinder acquistato nei giorni scorsi in un supermercato a Ravenna. Sono partite quindi le indagini su un bimbo di 12 anni in seguito ai richiami su alcuni prodotti Ferrero (prodotti però in Belgio non in Italia). A raccontare l’episodio il Corriere della Romagna. I genitori hanno presentato un esposto e l’ovetto incriminato è stato sequestrato.

Il dodicenne ha accusato, insieme alla sorella, forti crampi addominali, diarrea e febbre alta. Solo al ragazzino è stata diagnosticata la salmonella. Il piccolo sta bene e dopo un breve ricovero in ospedale è stato dimesso. Ora si attendono i risultati delle indagini sulle uova per capire se la salmonella è stata presa proprio dal prodotto Kinder. Sarebbe il primo caso in Italia.

