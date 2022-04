Il forte vento di scirocco ha fatto tappa anche a Bari dove, dopo una notte di pioggia, i cittadini hanno già iniziato ad assaporare l’atmosfera della stagione estiva. Questa mattina, il lungomare di Bari, soprattutto le spiagge cittadine, erano infatti piene di residenti, ma anche turisti, pronti a godersi l’anticipo della bella stagione.

Nonostante il cielo grigio, il vento caldo, seppur forte, non ha fermato la voglia di portarsi avanti. Per il picco, almeno per quanto riguarda il ponte del 25 aprile, bisognerà attendere domenica 24 aprile, giornata in cui nello specifico, ci saranno 26 gradi (nonostante un cielo parzialmente nuvoloso). Ancora incerte le condizioni metereologiche previste per il 25 aprile.

Al momento, secondo le previsioni, la temperatura si abbasserà di almeno quattro gradi (22 per la precisione), il vento però si calmerà e, molto probabilmente, sposterà definitivamente via le nuvole che faranno spazio al sole tipico di maggio e a quelle giornate tanto attese dai cittadini, soprattutto in vista degli eventi che si terranno in città, tra cui la due giorni del “Primo maggio Barese”.

