La palestra di Piazza Europa è stata affidata ad un nuovo gestore. Ad annunciarlo è il presidente del Municipio 3 Nicola Schingaro. Dopo la brutta notizia che all’inizio di aprile aveva visto la chiusura della struttura, cuore pulsante del quartiere San Paolo, c’è una buona notizia per residenti (ma non solo) che ogni giorno, fino alla chiusura, la popolavano. Tra loro tanti bambini e ragazzi.

“Finalmente possiamo tornare a gioire insieme – ha detto Schingaro – il quartiere potrà avere nuovamente a disposizione un servizio importante, un centro vitale dove adulti, ragazzi e bambini potranno ancora fare attività sportive e vivere la propria socialità. Su questa vicenda c’è stato un impegno collettivo, da più parti e a più livelli, che è risultato prezioso. E proprio per questo ringrazio tutti costoro che, con senso di responsabilità, si sono spesi su questa rilevante questione” – ha concluso.

Non ci sono ancora notizie certe sulla riapertura effettiva, alla nuova gestione toccherà ora prendere in mano le redini della situaizone per fare in modo che, in tempi brevi, palestra e piscina possano tornare ad ospitare non solo i frequentatori, ma anche tutte le attività sportive previste nel programma.

Foto repertorio

