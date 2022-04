“Le tue sofferenze sono terminate”. Inizia così il suo post di addio Donato Castellano, rappresentate del gruppo di salvataggio nautico a Bari.

Addio a Marley, il gigante buono. “Addio Marley, il nostro gigante buono, una bontà di oltre 60 kg. – scrive Castellano – Questa sera ti sei ricongiunto con tua sorella Grace, nuotate liberamente tra gli angeli del paradiso”.

Marley, Grace e anche Texas erano tra i cani di salvataggio simbolo dell’attività che ogni estate viene svolta sulle spiagge di Bari e non solo: hanno salvato tanti bagnanti e insegnato (insieme ai loro istruttori) anche ai bambini come nuotare in sicurezza. (Foto facebook)

