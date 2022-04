Si svolgerà regolarmente domani, il 25 aprile, il mercato del lunedì in via Portoghese. E’ quanto stabilito dal Comune con una ordinanza, in seguito ad un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali.

Nella stessa giornata sarà ancora aperto anche l’Expolevante: la speranza è che non si creino troppi ingorghi di traffico considerando l’apertura straordinaria del mercato che inevitabilmente attirerà nell’area numerosi veicoli. A monitorare la viabilità ci saranno presidi della polizia locale.

