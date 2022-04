“Nelle scorse ore un aderente all’estrema destra barese è entrato all’interno dello spazio giovanile Zona Franka intimando di non organizzare alcune delle consuete attività portate avanti nel corso dell’anniversario della Liberazione”. La denuncia è di Zona Franka di Bari.

“Non ci faremo intimorire dalle minacce – concludono – Alle Istituzioni della Repubblica nate dalla Resistenza e al Sindaco Antonio Decaro chiediamo di prendere posizione su quanto accaduto”.

“Esprimo la mia piena solidarietà ai ragazzi di Zona Franca, per un episodio grave e insensato – ha detto l’assessore all’Istruzione, Paola Romano -Tanto più oggi, che assistiamo alla Resistenza Ucraina – come ricordatoci qualche ora fa anche dal Presidente Mattarella e dall’ANPI-, abbiamo la gioia di celebrare il 25 aprile per ricordare la resistenza partigiana contro il nazifascismo, grazie alla quale abbiamo i diritti e le libertà odierne, nonché il dovere di condannare ogni rigurgito del passato”. (Foro cerimonia sacrario)

