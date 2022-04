Siamo in via Melo angolo via Beatillo. In pieno centro di Bari, zona Murattiana. Ci troviamo di fronte a quella che appare “la casa” di un senza tetto che cerca di trovare rifugio e calore tra dei cartoni. Nell’indifferenza generale dei passanti.

Sono scene ormai che fotografano il degrado e la povertà estrema che non riguardano solo la periferia della città ma quello che dovrebbe essere il salotto di Bari. Solo la scorsa settimana, un nostro lettore aveva trovato un migrante intento a cibarsi dalle buste dell’immondizia, nell’indifferenza di tutti e nascosto dall’oscurità, come se fosse una sua routine quotidiana.

Il problema dei senzatetto quindi non riguarda l’ormai noto “caso Corso Italia”. Qui da anni i cittadini esasperati si battono giornalmente per una riqualificazione della zona e in un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale. Ma ormai il problema dei senzatetto riguarda l’intera città, anche il centro.

